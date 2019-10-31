السفارة الإيطالية: تسليم معدات طبية لمستشفيات الجنوب الليبي

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا تسليم أدوية ومعدات طبية للمستشفيات الواقعة في الجنوب الليبي.

وقالت السفارة الإيطالية في تغريدة لها بموقع “تويتر” إنه جرى بالتعاون مع الحكومة الليبية “تسليم الأدوية والمعدات الطبية إلى مستشفيات مدن غات، غريان، مرزق واوباري لدعم الاحتياجات الإنسانية للسكان المحليين من خلال البرنامج الثنائي الإيطالي جسر التضامن”.

وكانت السفارة الإيطالية أطلقت في يناير 2018، برنامج “جسر التضامن” لمساعدة عدد من البلديات المتضررة في ليبيا وتقديم الدعم الإنساني لها مبينة أنه جرى إطلاق البرنامج عن طريق حكومة الوفاق بوصفها السلطات الرسمية في البلاد بحسب تعبيره.

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