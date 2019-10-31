«عدل وداخلية وخارجية» الوفاق تشارك بورشة الأمم المتحدة حول صياغة التقارير الوطنية لحقوق الإنسان

شاركت وزارات العدل والداخلية والخارجية بحكومة الوفاق في ورشة عمل نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، حول الآلية الدولية لإعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان.

ووفق بيان لوزارة العدل اليوم، حضر الورشة عدد من الخبراء بمكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومسؤولي حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما شاركت الهيئة العامة للثقافة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بحكومة الوفاق الوطني.

وتضمن جدول أعمال الورشة دراسة مراحل إعداد التقارير الوطنية وضوابطها وآليات كتابتها، وسبل المراجعة الدورية الشاملة لتلك التقارير والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة وآليات الدمج بينهما في التقرير الوطني.

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