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« اتحاد برلمان عموم إفريقيا»: الاتحاد الإفريقي سيكون إيجابيا تجاه ليبيا الفترة المقبلة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري  للدولة “خالد المشري” مع رئيس اتحاد برلمان عموم إفريقيا “روجي نكودو دانج” في المملكة المغربية خلال زيارته  إلى الرباط.

وبحسب بيان المجلس الأعلى للدولة ، عبّر رئيس البرلمان الأفريقي عن أسفه لما آل إليه مجلس النواب الليبي نتيجة عدم اعترافه بالاتفاق السياسي، مبدياً استعداده لتقديم كامل الدعم والمساعدة في سبيل حلحلة الأوضاع في ليبيا ومد جسور التعاون مع المجلس الأعلى للدولة في هذا الصدد.

هذا واقترح “دانج” عقد مؤتمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، مؤكداً أن دور الاتحاد الإفريقي سيكون إيجابياً خلال الفترة القادمة في ظل وجود عديد الدول التي لها مصالح ذات أبعاد إستراتيجية في ليبيا.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • ما يسمى البرلمان الليبي – يقومون ببيع الافارقة المقيمين في ليبيا وأزواجهن لإيطاليا والاتحاد الاوروبي ورميهم في البحر في زوارق الموت وينعتونهم بالعبيد – والآن يريدون من الاتحاد الأفريقي بكل وقاحة إيجاد حل لاختلاساتهم المالية – لا يوجد اي منطق – الا بمعاقبة البرلمان الليبي الذي لا يمثل أي شخص من الليبيين – لماذا قتلوا القذافي وينعتونه بملك العبيد ….!!! لانهم عملاء لإيطاليا وفرنسا وعملاء لروسيا وعملاء للقطريين .

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  • العمالة الافريقية في ليبيا – الصورة تتحدث – عن عقليات البرلمان –

    youtube.com/watch?v=8AzjmkjQZzY

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  • انت يادونج طلعت دوج اى حمار فهذا الاخوانى نصب عليك وادعى انه يمثل البرلمان وهو ليس له اى صفة برلمانية كما ان الكونغوا ايضا ليس لها وزن سياسى ارجع ياحمار تفهم منه الحقيقة

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