« اتحاد برلمان عموم إفريقيا»: الاتحاد الإفريقي سيكون إيجابيا تجاه ليبيا الفترة المقبلة

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري” مع رئيس اتحاد برلمان عموم إفريقيا “روجي نكودو دانج” في المملكة المغربية خلال زيارته إلى الرباط.

وبحسب بيان المجلس الأعلى للدولة ، عبّر رئيس البرلمان الأفريقي عن أسفه لما آل إليه مجلس النواب الليبي نتيجة عدم اعترافه بالاتفاق السياسي، مبدياً استعداده لتقديم كامل الدعم والمساعدة في سبيل حلحلة الأوضاع في ليبيا ومد جسور التعاون مع المجلس الأعلى للدولة في هذا الصدد.

هذا واقترح “دانج” عقد مؤتمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، مؤكداً أن دور الاتحاد الإفريقي سيكون إيجابياً خلال الفترة القادمة في ظل وجود عديد الدول التي لها مصالح ذات أبعاد إستراتيجية في ليبيا.

