إيطاليا تسعى لتعديل “اتفاقية الهجرة” مع ليبيا

كشف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن توجه حكومته لإجراء تعديلات على مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق عام 2017 بشأن الهجرة غير القانونية.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية تصريحات لكونتي أدلى بها اليوم الخميس، في روما، أكد فيها أن مذكرة التفاهم هذه “لا يمكن رميها في البحر”، وفق وصفه.

وذكر كوني أن مذكرة التفاهم “أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار في الأرواح البشرية وإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل، لا يمكن رميها في البحر”.

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن المجال مفتوح لإجراء تعديلات على المذكرة، بالاعتماد على الأحداث الأخيرة، مبينا أن الهدف من التعديلات “معالجة بعض الجوانب غير المرضية”.

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