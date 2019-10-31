رئيس تنسيقية صرمان: عبدالجليل أفشل التعليم

وصف رئيس تنسيقية صرمان أبوعجيلة المشري، القرار الصادر عن المجلس الرئاسي بفصل التعليم العام عن التعليم العالي بـ”الصائب” كون الاهتمام سيصب في مصلحة المؤسسات التعليمية العامة.

وأضاف المشري في مداخلة مع برنامج LIVE” على قناة “218NEWS” الخميس، أن وزير التعليم عثمان عبدالجليل كان يهتم قبل استقالته بالتعليم العالي فقط دون التعليم العام.

وأشار المشري إلى أن استقالة عبدالجليل كانت متوقعة لأنه وقف ضد المعلم، وبدلا من أن يخرج لاحتواء الموضوع ولملمته خرج على المعتصمين في وسائل الإعلام مهددا لهم وهو ما جعل المعلمين يستمرون في اعتصامهم وإضرابهم، متهما إياه بأنه كان السبب في إفشال العملية التعليمية.

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