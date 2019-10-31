تنمية المراكز الإدارية يبحث صيانة المؤسسات التعليمية والصحية بمصراتة

عُقد رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، اجتماعا بعضوي المجلس البلدي مصراتة علي أبوستة وإسماعيل الهاشمي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة أن الاجتماع يهدف لتفعيل واستكمال مشاريع صيانة عدد من المؤسسات التعليمية والصحية بالبلدية.

وأوضحت البلدية أن الاجتماع جاء بموجب اجتماع سابق عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع عميد البلدية مصطفى كرواد والذي جرى خلاله مناقشة عدد من الملفات الخدمية، وسير العمل بالمشاريع قيد التنفيذ، إضافة لسبل إتمام المشاريع المتوقفة التي وصل الإنجاز بها إلى نسبة كبيرة وبالأخص مشاريع التعليم.

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