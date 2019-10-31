رفض أوروبي لإقامة مراكز للمهاجرين في ليبيا

أغلقت المفوضية الأوروبية الباب في وجه مقترح إنشاء نقاط مراكز استقبال للمهاجرين في ليبيا تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ”نقاط ساخنة”، لتحديد المهاجرين الذين يحق لهم الوصول إلى أوروبا عبر الممرات الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، خلال إحاطة صحفية في بروكسل، “لا توجد خطة مماثلة وليس هناك نية لوضع خطط مماثلة في المستقبل من جانبنا”.

وأضافت المتحدثة أن بروكسل ما تزال تعتبر الظروف الأمنية في ليبيا غير ملائمة لإعادة المهاجرين إليها بعد إنقاذهم في البحر.

وكانت صحيفة “لاريبابليكا” الإيطالية كشفت اليوم عن أن الحكومة الإيطالية تدرس مقترحا حول المهاجرين غير القانونيين يتعلق بإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين في ليبيا تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الخطة إلى ضخ 9 مليارات يورو لتوفير أماكن لاحتواء المهاجرين في ليبيا وإدارة الممرات الإنسانية لهم.

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