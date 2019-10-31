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سلع ولحوم فاسدة تُباع بالسوق الشعبي في الشقيقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلاقاً من حرصنا على سلامة وصحة المواطن وبتوجيهات صارمة من السيد مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على تفعيل الدور الرقابي داخل الحدود الإدارية لبلدية مزدة.

قام مفتشو مكتب مزدة للرقابة على الأغذية والأدوية، رفقة عناصر الحرس البلدي، الخميس، بجولة تفتيشية للسوق الشعبي ببلدية الشقيقة المعروف باسم “سوق الاثنين”.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بيان، إن فريق المفتشين أجرى جولة تفتيشية للتأكد من سلامة السلع والخضراوات والفواكه واللحوم المبيعة في السوق.

وأشار إلى أنه تم ضبط بعض السلع واللحوم الفاسدة التي تباع في السوق، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحرس البلدي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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