سلع ولحوم فاسدة تُباع بالسوق الشعبي في الشقيقة

انطلاقاً من حرصنا على سلامة وصحة المواطن وبتوجيهات صارمة من السيد مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على تفعيل الدور الرقابي داخل الحدود الإدارية لبلدية مزدة.

قام مفتشو مكتب مزدة للرقابة على الأغذية والأدوية، رفقة عناصر الحرس البلدي، الخميس، بجولة تفتيشية للسوق الشعبي ببلدية الشقيقة المعروف باسم “سوق الاثنين”.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بيان، إن فريق المفتشين أجرى جولة تفتيشية للتأكد من سلامة السلع والخضراوات والفواكه واللحوم المبيعة في السوق.

وأشار إلى أنه تم ضبط بعض السلع واللحوم الفاسدة التي تباع في السوق، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحرس البلدي.

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