السويحلي: اتفقت مع الكزة على تعزيز الجبهة الداخلية

طرابلس-العنوان

قال رئيس مجلس الدولة الأسبق عبدالرحمن السويحلي اليوم الخميس إنه ناقش مع عبدالحميد الكزة رئيس ما يسمى بـ “الهيئة البرقاوية” والمرفوضة في برقة، سبل تعزيز الجبهة الداخلية لدحر ما وصفه بـ (العدوان).

وأضاف السويحلي، أنه اتفق مع الكزة على أن برقة بتاريخها الرافض للاستبداد لا يمكن اختزالها في (المجرم حفتر وعصابته) على حد قوله.

وأكد السويحلي، ترحيبه بمساعي الهيئة لبلورة رؤية لدولة مدنية ديمقراطية، ومن ذلك عقد ندوة الشهر القادم حول نظام الحكم الفيدرالي.

تجدر الإشارة إلى أنه صدرت بيانات من مجالس اجتماعية وقبلية مختلفة في برقة تؤكد أن ما يسمى بـ “الهيئة البرقاوية” لا تمثل إلا نفسها وغير مفوضة للحديث نيابة عن الأقليم.

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