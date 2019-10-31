رئيس «تسييري بنغازي» يبحث مشاريع صيانة كليات ومعاهد «التعليم التقني»

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني توفيق المنفي؛ لبحث مشاريع صيانة الكليات والمعاهد التابعة للهيئة التي تعرض معظم مبانيها للتدمير والتخريب أثناء الحرب على الجماعات الإرهابية.

وخلال اللقاء، الذي حضره مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، جرى مراجعة الإجراءات المتخذة بشأن البدء في أعمال الصيانة المطلوبة، واتُفِق على البدء في أعمال الصيانة لكلية تقنية الهندسة الميكانيكية، حتى يتسنى استمرار الدراسة بها على الوجه الأكمل، حسب بيان نشرته بلدية بنغازي عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة عبدالله الثني، أصدر تعليمات بصيانة هذه الكليات والمعاهد، بحيث تكون ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي؛ وذلك لدورها في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في المجالات التقنية والفنية المختلفة.

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