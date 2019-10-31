المفوضية الأوروبية: لا نية لتوقيع أي اتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين

تعليقاً على أنباء تحدثت عن مطالبة الحكومة الإيطالية للاتحاد الأوروبي بدعم إنشاء مراكز فرز لاجئين في ليبيا أو ما يُعرف بـ”النقاط الساخنة”، نفت المفوضية الأوروبية أن يكون لدى مؤسسات الاتحاد أو وكالاتها المتخصصة أي نية لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين.

ونقلت وكالة “آكي” عن الناطقة باسم المفوضية، ناتاشا برتود، تأكيدها أن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية لا تستطيع التدخل خارج حدود الاتحاد، إلا في حال وجود اتفاقية مع دولة ما، مضيفة أن المفوضية لا تزال تعتبر أن ليبيا مكان غير آمن، “وبالتالي لا يمكن إعادة المهاجرين إلى هذا البلد بعد انقاذهم في البحر”، وفق قولها.

ورداً على سؤال يتعلق بالاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وليبيا عام 2017 بشأن إدارة الهجرة، والتي قد تُمدد تلقائياً في حال عدم اعتراض الطرفين، قالت “إنها مسألة ثنائية بين إيطاليا وليبيا”

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد وقع اتفاقيات، مع كل من ألبانيا والجبل الأسود، تسمح بتدخل عناصر خفر السواحل وحرس الحدود الأوربية لمساعدة السلطات المحلية على التعامل مع تدفقات المهاجرين.

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