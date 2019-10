«الدولية للهجرة» يدين إطلاق سراح المهاجرين في طرابلس بشكل عشوائي

المتوسط:

طالب فلافيو دي جاكومو المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في روما، المنظمة الدولية للهجرة بمواصلة إغلاق مراكز الاحتجاز في ليبيا..

وقال جاكومو، في تصريحات له ، أنه “من الضروري أن يتم هذا الإغلاق بطريقة منظمة وتدريجية، وذلك من أجل ضمان سلامة وأمن المهاجرين المحتجزين في هذه الأماكن”.

وأكمل، أنه “تم إطلاق سراح المئات من المهاجرين بشكل غير متوقع ووضعوا في الشوارع.. وبما أن الوضع الأمني في طرابلس معقد للغاية في الوقت الراهن، فإن سلامة هؤلاء المهاجرين تشكل مصدر قلق كبير”.

