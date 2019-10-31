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“داخلية الوفاق” توضح بشأن إعادة فتح “راس اجدير”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق صحة كتاب تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، موجه لمدير أمن منفذ راس اجدير الحدودي بشأن إعادة فتح المعبر.

وأكدت “داخلية الوفاق” في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك” أن الكتاب مزوّر ولا أساس له من الصحة، داعية المواطنين الى عدم الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها زرع الشك في نفوس المواطنين وإرباكهم.

يشار إلى أن الوزارة قررت إغلاق منفذ رأس اجدير منذ نحو 10 أيام إثر المشاكل والعراقيل التي تواجه الليبيين المسافرين عبر المنفذ.

من جهته أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأحد الماضي، أنه توصل لاتفاق مع الجانب التونسي لتطوير معبر راس اجدير وحل كافة المشاكل التي تعيق حركة عبور المسافرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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