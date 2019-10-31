بلدية بنغازي مستعدة لدعم مشاريع الصليب الأحمر

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري الخميس، مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة أشرف أبوعمشة، والفريق الفني المُصاحب له.

ووفق بيان للبلدية، فقد ناقش الاجتماع الأعمال التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة بنغازي، من بينها دعم المشاريع الصغرى لعدد من الأنشطة الاقتصادية وصيانة بعض مرافق المياه والصرف الصحي وتوفير مضخات المياه وصيانة عدد من المراكز الصحية.

وأكد رئيس المجلس التسييري استعداد البلدية للتعاون التام فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذها في مدينة بنغازي.

يشار إلى أن اللقاء عقد بحضور رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني توفيق المنفي، ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، وعضو لجنة الاتصالات والتنسيق للدعم الإنساني بالبلدية سامي الطلحي.

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