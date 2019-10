«خارجية البرلمان»: تصريحات أردوغان حول ليبيا تعكس روح استعمارية

المتوسط:

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اليوم عن رفضها واستنكارها للتصريحات المغلوطة والمتكررة للرئيس التركي والذي يدعي فيها وجود حقوق تاريخية لبلاده في ليبيا.

وقالت اللجنة في بيان لها إن هذه التصريحات تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتعتبر عودة للروح الاستعمارية التي ترفضها الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة على عمق العلاقات بين الشعبين الليبي والتركي.

وأعربت اللجنة عن أسفها للقيادة السياسية التركية الحالية التي أضرت بعلاقات تركيا مع محيطها الإقليمي وتسببت بضرر بالغ لشعوب المنطقة، بارتباطاتها المشبوهة وسياساتها الهدامة، حسب البيان.

كما أكدت اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من هذه الانتهاكات الجسيمة.

