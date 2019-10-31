حادثة صادمة بطرابلس.. حبس مُسنة 4 أيام دون طعام

أنقذت الأجهزة الأمنية في طرابلس سيدة كبيرة في السن بمنطقة الرياضية، حيث تبين أنها تتعرض لإساءة معاملة واحتجاز بدون طعام لأيام.

وأوضح مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس في بيان، أن غرفة السيطرة تلقت، يوم الجمعة الماضي، معلومة بشأن السيدة وبأن أقاربها قاموا بإغلاق المنزل عليها، وهي تصرخ من النافدة بأنه لا يوجد لديها طعام أو شراب.

وفي ذات اليوم توجهت دورية تابعة لشرطة الحي الصناعي الى المكان بعد الاتصال بصاحب البلاغ الذي دلهم على المكان، وعند الوصول سمع صوت استغاثة وصراخ من داخل المنزل، وتم كسر قفل الباب وإخراج المسنة التي تبين أنها تبلغ من العمر 65 عاما، وهي مطلقة ولا يوجد لديها أطفال.

ووفق البيان، فقد ذكرت المسنة أن أخوتها وامرأة، قاموا بقفل باب المنزل عليها منذ 4 أيام دون تأمينها بالغذاء والماء، مشيرا إلى أن أحد الجيران تكفل بالاهتمام بها، ثم عمل المركز الأمني على إبلاغ غرفة السيطرة بذلك.

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