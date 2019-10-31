بعد أيام على إغلاقه من الجانب الليبي..داخلية الوفاق تنفي إعادة فتح معبر راس جدير

أخبار ليبيا24

نفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس إعادة فتح منفذ راس جدير الحدودي مع تونس.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن صورة كتاب تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي موجه لمدير أمن منفذ راس جدير الحدودي بشأن إعادة فتح المعبر هي صورة مزورة ولا أساس لها من الصحة.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الشائعات والتي من شأنها زرع الشك في نفوس المواطنين وإرباكهم.

وكان الجانب الليبي أعلن خلال الأيام القليلة الماضية إغلاق منفذ رأس جدير لسوء معاملة الجانب التونسي وإطالة فترة انتظار المسافرين الليبيين لأكثر من 25 ساعة لاستكمال الإجراءات الجمركية والجوازات.

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