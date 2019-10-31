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أسامة الجويلي: أتمنى أن تقف الحرب في طرابلس اليوم

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية بقوات الوفاق  اللواء أسامة الجويلي ، أنه ” يتمنى أن تقف الحرب في طرابلس اليوم”.

وأضاف الجويلي، في تصريحات لوكالة رويترز، أن” القيادة السياسية أوضحت بشكل واضح الحديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يعود قوات « الجيش» من حيث أتى، وهذا شي واضح“.

وكان المتحدث باسم الجيش اللواء احمد المسماري قد أعلن رفض القيادة العامة للجيش وقف إطلاق النار مؤكدا أن الجيش لا يعقد اتفاقا مع جماعات غير نظامية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • هذا كلب تونسي الجويلي – وقاعد في مصراتة – لن تقف الحرب في طرابلس الا بخروج كلاب مصراتة والأمازيغ من هناك – والطرابلسيون لن يسلموا أسلحتهم

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