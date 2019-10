المتوسط:

أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية بقوات الوفاق اللواء أسامة الجويلي ، أنه ” يتمنى أن تقف الحرب في طرابلس اليوم”.

وأضاف الجويلي، في تصريحات لوكالة رويترز، أن” القيادة السياسية أوضحت بشكل واضح الحديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يعود قوات « الجيش» من حيث أتى، وهذا شي واضح“.

وكان المتحدث باسم الجيش اللواء احمد المسماري قد أعلن رفض القيادة العامة للجيش وقف إطلاق النار مؤكدا أن الجيش لا يعقد اتفاقا مع جماعات غير نظامية.

The post أسامة الجويلي: أتمنى أن تقف الحرب في طرابلس اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية