المتوسط:

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق بمكتبه وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي ومدير إدارة السلامة وبعض رؤساء إدارة السلامة بمصلحة الطيران المدني برئيس وأعضاء الشركة الإفريقية للطيران القابضة ومجلس إدارة الخطوط الجوية الإفريقية ومدير عام الخطوط الإفريقية والإدارات التنفيذية التابعة لها .

خُصص الاجتماع بتشخيص الأوضاع التي تمر بها الشركة من حيث الجوانب الفنية والتشغيلية والمالية ، وقد تم التطرق إلي جملة من المواضيع التي تُعيق العمل من داخل وخارج الشركة من خلال المؤسسات التي تتعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر .

وقد ناقش الحاضرون ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بالعمليات و إعداد مدربين لأطقم الطيران وبرنامج تدريبي يُعتمد من قِبل مصلحة الطيران المدني لمنح فرص للصفوف التالية من الطيارين كما تم مناقشة ضرورة تتبع المدير العام من خلال آلية مباشرة لكافة الأمور التشغيلية والفنية التي من شأنها الرفع من مستوى أداء الشركة وأطقُمها الجوية والأرضية بهدف تقديم خدمة منتظمة وبمواعيد ثابتة للسادة المسافرين .

وقد منح الوزير فترة شهر للإدارات التنفيذية للشركة ومجلس الادارة لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه ، بحيث يتم عقد الاجتماع في نهاية شهر نوفمبر لمراجعة ما تم أتخاذه من اجراءات بهذا الشأن.

The post وزير”مواصلات الوفاق” يبحث سبل تطوير “الإفريقية للطيران” appeared first on صحيفة المتوسط.

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