«الرئاسي» يمنح المجمع الطبي بسرت «استقلالية مالية»

قرر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، منح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لمجمع عيادات سرت المركزي في مدينة سرت.

وقال مدير عام المجمع الدكتور هشام حافظ، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه سيجرى تشكيل لجنة لإعادة حصر إمكانات المجمع، حتى يتسنى تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

من جهتها، قدمت بلدية سرت الشكر إلى رئيس المجلس الرئاسي ووزير الصحة المفوض واللجنة المشكلة من الوزير والتي أوصت بمنح مجمع عيادات سرت الذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة.

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العام الماضي، أوصى تقرير صادر عن لجنة فنية من وزارة الصحة بفصل المجمع عن تبعيته لإدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت، وقال عضو اللجنة سيف الدين الجهيمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن استقلالية مجمع العيادات سيسهم كثيرًا في تخفيف العبء عن مستشفى ابن سينا، باعتبار أن الأخير هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدماته لأهل المنطقة، كما سيمنحه حرية التعاقد وإبرام اتفاقات مع منظمات دولية من دول مانحة.

ونبه الجهيمي، إلى أن الاستقلالية تعني أن تخصص له ميزانية أكبر من تلك التي تمنح له في الوقت الجاري، ليصبح قادرًا على تلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين، مذكرًا أنه يغطي خدمات صحية في أهم التخصصات التي يحتاج إليها المواطن بشكل يومي كالباطنة والجراحة العامة.

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