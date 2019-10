«الوطنية للنفط» تطلق مشروعا لحل مختنقات الشبكة الكهربائية في أجدابيا

المتوسط:

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط مشروعا لتزويد عدد من المناطق ببلدية أجدابيا بالكهرباء وفك المختنقات التي تعاني منها الشبكة، وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم البنية التحتية العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتأمين الطاقة في المنطقة.

وأكد بيان المؤسسة، أنه “من المقرر أن تستكمل إدارة التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط سلسلة من الأعمال التي تقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار، وتشمل تحديث الهياكل الأساسية الحالية للشبكة واستبدال خطوط نقل الكهرباء القديمة، بالإضافة إلى تركيب أعمدة جديدة لربط المنازل الجديدة بالشبكة الوطنية”.

وأوضح البيان، أنّه” قد تم تمويل هذا المشروع في إطار برنامج المؤسسة الوطنية للنفط للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الحيوية في المناطق المجاورة للعمليات النفطية، وتعزيز التنمية المستدامة في كافّة أرجاء البلاد”.

