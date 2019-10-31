اعتماد آلية جديدة لإدارة بعض المستشفيات

اعتمد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، خلال اجتماع عقده الخميس، مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، آلية جديدة لإدارة بعض المستشفيات.

ووفق بيان لـ”المؤقتة” فقد ناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في منطقة قرنادة، الآلية الجديدة الموضوعة من قبل وزير الصحة لإدارة بعض المستشفيات عن طريق شريك محلي أو أجنبي في إدارتها.

وأكد الثني ضرورة التركيز على إنهاء بعض الإجراءات العملية لإدارة المشروعات الصحية وإدارات المستشفيات بمناطق الواحات (جالو، وأوجلة، واجخرة)، والكفرة، خلال الفترة القادمة.

وأصدر رئيس الحكومة المؤقتة تعليمات بمتابعة أعمال جهاز الإمداد الطبي، والتركيز على إستراتيجية عمله خلال العام 2020.

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