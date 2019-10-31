بنغازي.. إغلاق مطعم يرتكب مخالفات صحية خطيرة (صور)

قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، بإغلاق أحد المطاعم بمنطقة البركة بعد أن تبين أنه غير ملتزم بالمعايير الصحية اللازمة.

وقال الجهاز في بيان الخميس، إن العاملين في المطعم يقومون باستخدام زيت غير صالح للاستخدام، وخضروات لا تصلح للأكل، إضافة إلى أنهم يضعون الباذنجان في غسالة الملابس.

وأضاف الجهاز أنه تم القبض على العاملين بالمطعم واستدعاء صاحبه وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، وإغلاق المطعم تطبيقا للقانون.

ودعا جهاز مكافحة الظواهر السلبية كافة المواطنين إلى التأكد من نوعية الغذاء الذي يتناولونه من المطاعم الشعبية، والتبليغ عن أي مطعم يتبين أنه لا يلتزم بالشروط.

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