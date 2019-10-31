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دبلوماسي أمريكي: إذا سيطر الجيش على طرابلس فعليه التعامل مع عصيان مستعر

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال دبلوماسي أمريكي رفيع ، إنه ” حال  سيطرة الجيش على طرابلس فسيكون عليه التعامل مع تمرد وعصيان مستعر”.

وأضاف الدبلوماسي، في تصريحات لوكالة رويترز، ” أتصور أن عددا ممن يناصرونه لديهم مخاوف كبيرة بشأن ما يعنيه ’النصر‘ فعليا بالنسبة له”.

وأكمل الدبلوماسي الأمريكي، أن ”الديناميكية هي جعل الناس يتصرفون بروح المصلحة الذاتية المستنيرة، وما من أحد حاليا في وضع يسمح له بحمل أي شخص على تغيير سلوكه“.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • دبلوماسى امريكانى رفيع شين اسمه فبركة اخوانية لان العالم كله يعرف ان المدن التى حررها الجيش الوطنى حاليا تعيش فى امان فى اقليمى برقة وفزان وفى اقليم طرابلس مدن تحت سيطرة الجيش امنة منها ترهونة وصبراته وصرمان وغيرها اما طرابلس فهى محتلة من المصاريت اما اهل طرابلس غالبيتهم تنتظر دخول الجيش وترفض مليشيات مصراطة والدليل على ذلك ما قاله احد اعيان مصراطة ومسجل صوت وصورة بان شباب طرابلس يرفض القتال معهم ضد الجيش وتوعدهم بالدمار وهناك الاف المعتقلين من اهالى طرابلس الداعمين للجيش ومن يقق مع المليشيات الارهابية من طرابلس هم المجرمين والمنتفعين من نهب المال العام وبمجرد سيطرة الجيش على مصرف ليييا المركزى سيهرب كل هؤلاء وسيتصدى اهالى طرابلس لمن يتبقى من خلايا نائمة عقب التحرير وستكون ضعيفة بعد هلاك الكثير منهم فى الحرب

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