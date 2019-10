دبلوماسي أمريكي: إذا سيطر الجيش على طرابلس فعليه التعامل مع عصيان مستعر

المتوسط:

قال دبلوماسي أمريكي رفيع ، إنه ” حال سيطرة الجيش على طرابلس فسيكون عليه التعامل مع تمرد وعصيان مستعر”.

وأضاف الدبلوماسي، في تصريحات لوكالة رويترز، ” أتصور أن عددا ممن يناصرونه لديهم مخاوف كبيرة بشأن ما يعنيه ’النصر‘ فعليا بالنسبة له”.

وأكمل الدبلوماسي الأمريكي، أن ”الديناميكية هي جعل الناس يتصرفون بروح المصلحة الذاتية المستنيرة، وما من أحد حاليا في وضع يسمح له بحمل أي شخص على تغيير سلوكه“.

