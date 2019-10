المتوسط:

أكد طارق المجريسي الباحث بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إنه “في ظل عدم وجود القوة الدافعة لاستمالة الجماعات المحلية إلى جانبه، قد يعول حفتر على عامل الوقت في انتظار انشقاقات بين القوات التي كانت منقسمة في السابق وتقاتل الآن ضده”.

وأضاف المجريسي، في تصريحات لوكالة رويترز، أن ”حالة الحرب التي أضحوا فيها تصبح طبيعية أكثر. هذا يزيد احتمالات نشوب مزيد من الحروب“.

وقال المجريسي، إن “الحشد لعملية كبيرة يصبح أكثر صعوبة بسبب التهديد من الجو”.

The post باحث بالمجلس الأوروبي: “حفتر” ينتظر انشقاقات في صفوف الجماعات المسلحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية