رئيس البرلمان الأردني يبحث سبل تعزيز العلاقات مع ليبيا

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري”، مع رئيس البرلمان الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي “عاطف الطراونة” في الرباط ضمن زيارته للمملكة المغربية.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها، وربط أواصر التعاون المشترك.

وناقش اللقاء سبل الاستفادة من التجارب البرلمانية العربية في تعزيز العملية السياسية في ليبيا والانتقال بها إلى الاستقرار، مؤكدين على أهمية تكثيف التواصل بين المؤسسات التشريعية العربية بما يطور الخبرات والكفاءات.

