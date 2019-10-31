بثته قناة فبراير..ضبط صاحب مقطع فيديو التحريض على القوات المسلحة في بنغازي والتحية لـ”الجويلي”

أخبار ليبيا24

ألقت إحدى السرايا الأمنية التابعة لكتيبة “طارق بن زياد” القبض على المدعو سالم المجريسي لتورطه في إرسال مقطع فيديو لقناة فبراير المريدة لقوات الوفاق والمليشيات المسلحة.

وتحدث المجريسي في المقطع المرئي زورًا عن انضمامه للقوات المسلحة وندمه عن ذلك، مؤكدَا خلال مروره بساحة الحرية قرب محكمة شمال بنغازي أنهم سيقفون فيها عما قريب.

وحيا المجريسي خلال المقطع المرئي الذي بثته “قناة فبراير” قناة “النبأ” بحلتها الجديدة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي.

وبرر الشاب المغرر به قيامه بهذا العمل إلى حاجته للعمل حيث قال إنه تقدم بأكثر من طلب إلى القنوات في بنغازي إلا أنه لم يتم الرد على طلباته من أيًا منها.

وأوضح أن “قناة فبراير” طلبت منه أن يقوم بتصوير الفيديو حتى يتم إعطاء صورة أن هناك تأييد لحكومة الوفاق في مدينة بنغازي وللواء الجويلي.

وأبدى المجريسي ندمه عما قام به من فعل، مؤكدًا أنه على الفور شعر بقيامه بشيء خاطيء وأنه يتمنى أنه لم يقم به.

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