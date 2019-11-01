الهلال الأحمر الليبي يوزع مواد إغاثة على نازحو مرزق في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

باشر الهلال الأحمر الليبي فرع طبرق الخميس بتوزيع مواد إغاثة على عدد 30 عائلة نازحة من مرزق في المدينة.

وتمثل توزيع مواد الإغاثة على مساعدات غير غذائية متمثلة في مراتب وأغطية وأواني طهي ومواد تنظيف ووسائد في مدرسة القدس بحي الحدائق.

وأشار الهلال الأحمر طبرق أن توزيع هذه المواد تم بالتنسيق مع الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي.

يشار إلى أن مدينة طبرق استقبلت 30 عائلة نازحة من مرزق بسبب الأحداث التي شهدتها المدينة الشهور الماضية .

وتم حصر هذه العائلات والتي بلغت أكثر من 150 فرد، حيث شكلت بلدية طبرق لجنة نازحين من الهلال الأحمر والشؤون الاجتماعية والكشاف.

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