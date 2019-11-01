اخبار ليبيا الان

حفتر لديه الضوء الأخضر والعالم تخلى عن الوفاق..”الجويلي”: نحن ضد هذه الحرب

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال آمر المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي نحن ضد هذه الحرب لأنها ستخلف مآسي كبيرة على الليبيين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف الجويلي في تصريح الخميس لـ “رويترز” :”نتمنى انتهاء هذه الحرب اليوم ولكن أوضحت القيادة السياسية وبشكل واضح أن الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار بوجوب عودة من وصفه بالمعتدي – القوات المسلحة – من حيث أتى.

وأوضح آمر المنطقة العسكرية الغربية أن المجتمع الدولي والدول الفاعلة التي أنشئت الوفاق والرئاسي تخلت عنه أمام هذا الغزو.

وأشار الجويلي إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لديه الضوء الأخضر والمساعدة من الدول الغربية والإقليمية وأخيرًا روسيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اخيرا فهمت ياغبى ان المجتمع الدولى احس بانه اخطأ عندما منح الشرعية لحكومة مرفوضة من نواب الشعب كلفت الجيش الوطنى بمحاربة الارهاب والكل راى مطلوبين دوليين مجرمين تمولهم حكومة السراج من المال العام وبوتن اعلن انه تم نقل مقاتلين اجانب من سوريا لطرابلس فهل تظن ان الدول الكبرى ستدعم مليشيات ارهابية فى السيطرة على دولة نفطية لتستخدم فى تمويل انشطة ارهابية باوربا بالطبع لا ولكن فى نفس الوقت تريد الضغط على الجيش للحصول على امتيازات ولكن جيش الكرامة يرفض تقديم تنازلات بينما تهرول حكومة السراج لعقد صفقات من اجل ان تثبت انه خادم مطيع لهذه الدول ولكن تخوف الغرب من ان تكون خدعة لتمكين المليشيات فقط وتفتيت الجيش الوطنى ثم تسيطر المليشيات على منابع النفط وتمويل الارهاب

    رد

  • دعم الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر هو الحل لانقاذ ليبيا من الاطماع الخارجية فى ثروتها النفطية وعلى نواب الشعب ان يتخلوا عن خلافاتهم الشخصية ويعلوا مصلحة ليبيا اولا خاصة وان الجيش الوطنى طمأن الجميع انه لاحكم عسكرى فى ليبيا على طريقة القذافى ولا مليشياوى مثل الاخوان والسراج بل دولة مدنية ديمقراطية يحدد ملامحها الساسة الوطنيين فى حماية الجيش الوطنى لتنفذ فى اطار زمنى يحددوه كما حدث فى السودان وينفذ الان ويعيشوا فى امان بعد ان اتفقوا وتنازلوا عن الاطماع الشخصية بقى ان يجتمع اكبر عدد من نواب الشعب فى اى مكان امن بليبيا واتمنى ان توفر مصر ضمانات امنية لمن يريد ان يحضر فى مقر البرلمان بطبرق مهما كانت خلافاته الشخصية فالضامن مسئول عن حمايته ورينا قيادات حماس تحضر للقاهرة رغم وجود محاكمات بتهم التخابر مع حماس

    رد