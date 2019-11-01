حفتر لديه الضوء الأخضر والعالم تخلى عن الوفاق..”الجويلي”: نحن ضد هذه الحرب

أخبار ليبيا24

قال آمر المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي نحن ضد هذه الحرب لأنها ستخلف مآسي كبيرة على الليبيين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف الجويلي في تصريح الخميس لـ “رويترز” :”نتمنى انتهاء هذه الحرب اليوم ولكن أوضحت القيادة السياسية وبشكل واضح أن الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار بوجوب عودة من وصفه بالمعتدي – القوات المسلحة – من حيث أتى.

وأوضح آمر المنطقة العسكرية الغربية أن المجتمع الدولي والدول الفاعلة التي أنشئت الوفاق والرئاسي تخلت عنه أمام هذا الغزو.

وأشار الجويلي إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لديه الضوء الأخضر والمساعدة من الدول الغربية والإقليمية وأخيرًا روسيا.

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