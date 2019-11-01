إدارة التشغيل والصيانة طرابلس تواصل أعمالها لمنع المختنقات على الطرق

قامت وحدة مرفق المياه بمركز خدمات السواني بمكتب خدمات الجفارة، باستبدال خط مياه الحديد المتهالك قطر 3 بوصة، بخط “بوليثلين” بمسافة 15 متر تقريباً، لخزان بئر عبدالجليل بجوار مصنع “جودى للعصائر”.

وأشارت إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، إن مركز خدمات عين زارة الجنوبي بمكتب خدمات تاجوراء عين زارة، قامت بأعمال شفط مختنقق مياه الأمطار “زويته” بمنطقة عين زارة الجنوبي.

ونشرت الإدارة في وقت سابق، مقطع فيديو يُظهر هطول الأمطار بالطريق السريع “كوبرى الحي الاسلامى”، وأكدت إن عملية تنظيفه تمت قبل هطول الأمطار، والسبب الرئيسي لمختناقات مياه الأمطار، هو تكدس القمامة والأكواب والأتربة.

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