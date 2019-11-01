اخبار ليبيا الان

مستشفى تاورغاء العام يعلن استلامه كمية من دواء الليشمانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مستشفى تاورغاء العام، استلامه كمية وصفها بالممتازة، من دواء الليشمانيا، تم توفيرها عن طريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ومن المتوقع أن يُطلق المستشفى حملة تثقيفية وتوعوية، للتعريف بمرض الليشمانيا، يوم السبت القادم الموافق 2 نوفمبر، بمخيم المدينة الرياضية، الساعة الرابعة مساءًا.

وتأتي الحملة التثقيفية والتوعوية، التي يعتزم مستشفى تاورغاء العام، إقامتها، بعد الأزمة التي مرّت على المدينة، نتيجة لتفاقم مرض الليشمانيا، وازدياد حالات المرض لأرقام تجاوزت مائة حالة.

من جهته، أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الكمية التي استلمها مستشفى تاورغاء العام، هي شحنة من علاج مرض الليشمانيا “البنتوستام – والجلوكونتيم”، بكميات كافية من قبل إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك