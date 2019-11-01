مستشفى تاورغاء العام يعلن استلامه كمية من دواء الليشمانيا

أعلن مستشفى تاورغاء العام، استلامه كمية وصفها بالممتازة، من دواء الليشمانيا، تم توفيرها عن طريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ومن المتوقع أن يُطلق المستشفى حملة تثقيفية وتوعوية، للتعريف بمرض الليشمانيا، يوم السبت القادم الموافق 2 نوفمبر، بمخيم المدينة الرياضية، الساعة الرابعة مساءًا.

وتأتي الحملة التثقيفية والتوعوية، التي يعتزم مستشفى تاورغاء العام، إقامتها، بعد الأزمة التي مرّت على المدينة، نتيجة لتفاقم مرض الليشمانيا، وازدياد حالات المرض لأرقام تجاوزت مائة حالة.

من جهته، أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الكمية التي استلمها مستشفى تاورغاء العام، هي شحنة من علاج مرض الليشمانيا “البنتوستام – والجلوكونتيم”، بكميات كافية من قبل إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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