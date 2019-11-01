بلدية أبوسليم تنظم ورشة عمل لبحث مشكلة “المكب المرحلي” بالبلدية

نظمت بلدية أبوسليم، بقاعة مركز التدريب، ورشة عمل لمناقشة مشكلة المكبّ المرحلي بالبلدية، وأزمة تكّدس القمامة به بشكل يسبب أضرارا بيئية على سكان البلدية، يندر بكارثة إنسانية.

وحضر ورشة العمل، عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي أبوسليم ومدراء من شركة الخدمات العامة ومستشار الهيئة العامة للمياه، ومدير مكتب الخدمات العامة طرابلس وأبوسليم

ومدير مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية، إضافة إلى حضور مخاتير المحلات بالبلدية ومكتب الإصحاح البيئي ومكتب الخدمات الصحية بالبلدية، ومركز مكافحة الأمراض قرجى.

وناقشت الورشة، الأضرار الناجمة من تكدس القمامة التى وصلت إلى ارتفاع 25 متر والمشاكل التي يعيشها المكّب والبحث عن الحلول التي يجب على الدولة توفيرها لتطويرها.

وشهدت ورشة العمل، عرضين مرئيين، من قبل المكتب الإعلامى ومكتب الإصحاح البيئي بالبلدية، تتضمن المكب وآلية تدوير النفايات، والتوصيات للوصول إلى بيئة خالية من التلوث

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