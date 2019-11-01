استمرار عملية توزيع السيولة النقدية على المصارف ببلدية المرج

قام مدير مصرف الأمان فرع المرج أمحمد أرحومة، بتسليم سيولة نقدية تقدر بمبلغ وقدره “2,000,000” اثنان مليون دينار ليبي، لصالح مصرف الجهورية المرج فرع السلفيوم، بإشراف معاون رئيس قسم الدوريات والتمركزات الأمنية الرائد نجيب الحواز ولجنة الأزمة والطوارئ المرج.

وأوضحت لجنة الأزمة بمدينة المرج، إن عملية التسليم، تأتي ضمن التعاون بين اللجنة المرج ومصرف الأمان فرع المرج، لتسهيل توزيع السيولة النقدية، على كافة فروع المصارف التجارية بالبلدية، لسد النقص في الكميات الواردة من لجنة إدارة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء ورفع سقف السحب السيولة المخصصة للسادة المواطنين.

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