رالي تي تي بودان يطلق موسمه الخامس وسط مشاركة واسعة

بدأت مراسم انطلاق رالي تي تي، في موسمه الخامس، بمدينة ودان، وسط حضور حافل من أهالي المدنية و بمشاركة لأغلب المناطق في ليبيا، في موسمه الجديد.

وذكرت إدارة المهرجان، أن شركة ليبيانا، أطلقت مفجأة بمناسبة بدء الموسم الخامس للرالي، وهي خدمة الجيل الثاني والثالث والرابع، بمدينة ودّان، لمشاركة فعاليات رالي تي تي، ونشر أحداث الموسم الخامس بالمدينة.

ونشرت الصفحة الرسمية للرالي على الفيسبوك “رالي تي تي الصحراوي بودان TeTe Desert Ral Waddan 4×4″،صورا للسيارات المشاركة والأجواء الاحتفالية التي كانت مصاحبة، مع انطلاقه.

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