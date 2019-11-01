الرئاسي يفصل بين وزارتي التعليم العام والعالي

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الخميس إعادة هيكلة قطاع التعليم بفصل وزارة التعليم العام عن وزارة للتعليم العالي.

وشكل المجلس لجنة فنية تحصر أصول وموجودات وزارة التعليم وتتخذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين وفقا لأحكام هذا القرار، وتقدم تقريرا بنتائج أعمالها في غضون شهر من تاريخ تشكيلها.

وأوقف ديوان المحاسبة قرار عبدالجليل بوقف مرتبات 152 ألف وتسعمائة موظف بحجة أنهم ليس لديهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام، فضلا عن إيقاف الوزير 805 من مراقبي التعليم ومديري المدارس الذين شاركوا في إضراب المعلمين.

ودخلت الشهر الماضي نقابات هيئة التدريس والموظفين بالجامعات والمعاهد العليا اعتصاما إلى حين إقرار الزيادة في رواتبهم بما يتماشى مع طبيعة وظائفهم.

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