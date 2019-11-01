الثني يفتتح مقر بلدية بئر الأشهب ومديرية الأمن بها

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، أمس الخميس، عدد من المشاريع الخدمية في بئر الأشهب، منها مقر البلدية ومراقبة التعليم بها، وأيضا مديرية أمن بئر الأشهب، ومركز شرطة بئر الأشهب بعد صيانته، إضافة إلى مكتب السجل المدني ومركز الشرطة بمنطقة لفرين في البلدية، وقسم البحث الجنائي بئر الأشهب بعد صيانته.

وأجرى الثني، يوم الثلاثاء الماضي، جولة تفقدية للمرحلة الأولى من مستشفى بئر الأشهب القروي، التي تشمل قسمي الاستقبال والإسعاف والطوارئ، وغُرف الكشف والمناوبة، وقسم العمليات، وقسم إيواء النساء والولادة بسعة 30 سريرًا، إضافة إلى قسم الحاضنة، حسب وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

يأتي ذلك في إطار الجولة التي يجريها الثني على رأس وفد حكومي، منذ مطلع الأسبوع، لمختلف مناطق البطنان، إذ افتتح يوم الإثنين الماضي، عددا من المشاريع بمنطقة بالخاثر، التي تبعد نحو 40 كيلو مترا عن طبرق، منها مستشفى عام بسعة 60 سريرا.

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