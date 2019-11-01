هذا ما قاله الجدال بشأن استقالة عبدالجليل ومبادرة المشري

سلط الأكاديمي الليبي مختار الجدال، الضوء على عدد من الملفات الليبية المطروحة على الساحة خلال الآونة الأخير ،ومن بينها استقالة وزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل، ومبادرة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقال الجدال في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “استقالة وزير التعليم، اللعبة بدأت الآن، سيشيدون به، وسيقدمونه في المرات القادمة على إنه النزاهة والوطنية تمشي على الأرض، الخديعة في ثوب العفة. تصريح الجويلي يدل على أن اللعبة انتهت ويبحث عن ملاذ آمن، لكي يقول فيما بعد “أنا قلتلكم العالم تخلى عن الرئاسي”، مبادرة المشري ذهب ليدفنها عند قيس سعيد ليس لأنه مقتنع به، بل ليجد مكان آمن يستقر فيه بعد السقوط، المفتي طلب إطلاق سراح المجرمين في السجون للمشاركة في الدفاع عن العاصمة “فهل هناك دولة مدنية يدافع عنها مجرميها؟”، وذلك بحسب تعبيره.

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