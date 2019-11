أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، خلال اجتماع عقده مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط في ليبيا.

أكد استمرار العمل معها حتى بعد عملية تحرير العاصمة طرابلس، داعيًا الشركات للعمل بمبدأ المسؤولية الاجتماعية وخلق تنمية مكانية لأماكن استخراج النفط خاصةً وأن عملية استخراج النفط من شأنها التأثيرُ على السكان.

