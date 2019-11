قُتِلَ الإرهابي سليمان الجطلاوي التابعُ لشورى بنغازي

وأوضحت شعبة ُ الإعلام الحربي أن الجطلاوي قُتِلَ أثناءَ مشاركتِه مع مليشياتِ الوفاق في القتال ضد الجيش، مؤكدة ً أن الجيش ستلاحِق كلَّ الإرهابيين والمطلوبين أينما كانوا.

