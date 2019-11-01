عقيلة يبحث أوضاع الجنوب

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اجتماعا مع رئيس لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش ووزير الصناعة والاقتصاد بالحكومة المؤقتة السنوسي صالح.

المكتب الإعلامي لمجلس النواب قال إن المستشار صالح اطلع على الأوضاع بالمنطقة الجنوبية وما قامت به اللجنة وما قدمته من خدمات للمواطنين من خلال تقرير مفصل لأعمال اللجنة.

وأكد صالح على ضرورة تكثيف العمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة الجنوبية لتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل المواطنين لتحقيق الهدف الذي شكلت اللجنة من أجله

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