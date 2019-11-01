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وصول شحنة من علاج مرض الليشمانيا لمستشفى تاورغاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، استلام مستشفى تاورغاء العام، شحنة جديدة من علاج مرض الليشمانيا (البنتوستام -والجلوكونتيم) بكميات كافية من قبل إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز.

وكانت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية قد أهابت لمندوبي عيادات الجلدية بالمناطق التي تعاني من المرض التوجه إلى قسم المخازن الطبية بالمركز الوطني بقرجي لاستلام مخصصاتهم، موضحة ضرورة اصطحاب إحصائية بعدد الحالات المسجلة حديثا والحالات التي تم علاجها مرفقة برسالة رسمية موجهة إلى إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وختم للتوقيع على نموذج الاستلام.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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