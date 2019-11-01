مؤسسة النفط تطلق مشروع تحسين الكهرباء في اجدابيا

أطلقت إدارة التنمية المستدامة في المؤسسة الوطنية للنفط مشروع التنمية المكانية بهدف تطوير البنية التحتية للشبكة العامة للكهرباء في بلدية اجدابيا بتمويل قدره أكثر من مليون دينار من مؤسسة النفط لتعزيز قطاع الطاقة في البلدية وتحسين جودة الخدمات ودعم البنية التحتية

وتشمل خطة المشروع استبدال خطوط نقل الطاقة وتركيب أعمدة توصيل للمنازل والقرى الجديدة بالإضافة لتحديث هياكل نقل الكهرباء وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قد بحث الأشهر الماضية مع عدد من المسؤولين والوزراء أوجه التعاون بين المؤسسة وأجهزة الدولة الأخرى وإمكانية إحداث تنمية مستدامة في المناطق القريبة والمجاورة للحقول والمنشآت النفطية ودعمها لمواجهة التحديات التي تقابل عملية تنفيذ المشاريع

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