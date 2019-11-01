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مؤسسة النفط تطلق مشروع تحسين الكهرباء في اجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت إدارة التنمية المستدامة في المؤسسة الوطنية للنفط مشروع التنمية المكانية بهدف تطوير البنية التحتية للشبكة العامة للكهرباء في بلدية اجدابيا بتمويل قدره أكثر من مليون دينار من مؤسسة النفط لتعزيز قطاع الطاقة في البلدية وتحسين جودة الخدمات ودعم البنية التحتية

وتشمل خطة المشروع استبدال خطوط نقل الطاقة وتركيب أعمدة توصيل للمنازل والقرى الجديدة بالإضافة لتحديث هياكل نقل الكهرباء وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قد بحث الأشهر الماضية مع عدد من المسؤولين والوزراء أوجه التعاون بين المؤسسة وأجهزة الدولة الأخرى وإمكانية إحداث تنمية مستدامة في المناطق القريبة والمجاورة للحقول والمنشآت النفطية ودعمها لمواجهة التحديات التي تقابل عملية تنفيذ المشاريع

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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