انطلاق رالي تي تي الصحراوي بودان

انطلقت مساء أمس الخميس، بودان ببلدية الجفرة فعاليات رالي تي تي الصحراوي في نسخته الخامسة والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

بدأت فعاليات المهرجان بساحة الشهيد نور الدين عابور؛ بحضور اهالي المدينة ولفيف من محبي سباقات السيارات الصحراوية وعدد من منظمي الرحلات السياحية، بالإضافة الى الرياضيين المشاركين في جولات السباق الرسمية.

شهد حفل الافتتاح مشاركات وعروض غناء للأطفال مدينة ودان، واستعراض للسيارات الصحراوية المشاركة والنوادي الرياضية والمجموعات السياحية المشاركة في رالي تي تي في دورته الخامسة.

كما شهدت ساحة الشهيد عابور، حفلا فنيا ساهرا أحيته فرق الفنون الشعبية بالمنطقة استمر حتى ساعات الصباح الأولى.

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