ضبط 2 من العمالة الوافدة بتهمة تزوير مستندات صحية بالمرج

قامت دورية تابعة لفرع الحرس البلدي المرج، بإلقاء القبض على عدد 2 من العمالة الوافدة يحملان الجنسية السودانية، حاولا التزوير في الشهادة الصحية.

مكتب الإعلام بالحرس البلدي المرج، أوضح بأنه قد تلقى بلاغا من قبل فرع الهلال الأحمر المرج، مفاده قيام وافد سوداني بإعطاء عينة من دمه السليم مكان عينة سوداني آخر مصاب بفايروس الوباء الكبد فئة (B) وذلك بغرض استخراج شهادة صحية سليمة.

وبين الحرس البلدي المرج، أن السوداني المصاب بالفايروس يعمل في محل لبيع الدواجن المدبوحة (رياشة)، بحي المرج القديم سيتم إحالته إلى جهات الاختصاص لغرض الترحيل خارج البلاد، واما السوداني الآخر سيواجه العقوبات القانونية بتهمة التزوير.

كما أكد فرع الحرس البلدي المرج، على أنه قام باستدعاء صاحب محل بيع الدواجن وطالبه بضرورة إعادة إجراء الفحوصات الطبية لباقي العاملين بالمحل لغرض التأكيد على إجراءاتهم الصحية.

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