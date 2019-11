مواصلات الوفاق تبحث أوضاع عمل الإفريقية للطيران

عقد وزير المواصلات بحكومة الوفاق، ميلاد معتوق، اجتماعا مع رئيس وأعضاء الشركة الأفريقية للطيران القابضة ومجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية ومدير عام الخطوط الإفريقية والإدارات التنفيذية التابعة لها .

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في طرابلس خصص لتشخيص الأوضاع التي تمر بها الشركة من حيث الجوانب الفنية والتشغيلية والمالية.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى جملة من الموضوعات التي تُعيق العمل من داخل وخارج الشركة من خلال المؤسسات التي تتعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر .

وبحث المجتمعون ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بالعمليات و إعداد مدربين لأطقم الطيران وبرنامج تدريبي يُعتمد من قِبل مصلحة الطيران المدني لمنح فرص للصفوف التالية من الطيارين

كما تم مناقشة ضرورة تتبع المدير العام من خلال آلية مباشرة لكافة الأمور التشغيلية والفنية التي من شأنها الرفع من مستوى أداء الشركة وأطقُمها الجوية والأرضية بهدف تقديم خدمة منتظمة وبمواعيد ثابتة المسافرين .

