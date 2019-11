أكد عضوُ مجلس النواب مصباح دومة انفرادَ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج باتخاذ القرار بطريقة بعيدة عن روح الوفاق بل لتصفيةِ الحساب مع الخصوم، وبات المجلس فاقداً للوفاق.

وأضاف أن الأعضاءَ الذين يجتمعون في طرابلس بعضهم يستفيد من المجلس الرئاسي وآخرون أجبرتهم الظروفُ المناطقية على الانضمام لهم بسبب ضغط الفصائل المسلحة.

وبشأن توقعاته بنجاح أو فشل مؤتمر برلين، رأى دومة أن رفضَ السراج الحوار مع مجلس النواب والقيادة العامة للجيش يمثل بداية فشل مؤتمر برلين، إذا كان المجلسُ الرئاسي وبقاؤه من ضمن أجندات المؤتمر.

The post دومة: رفض السراج الحوار مع مجلس النواب والجيش بداية فشل مؤتمر برلين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية