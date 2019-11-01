الإعلام والتثقيف الصحي تشارك في ختام الشهر التوعوي بسرطان الثدي

قالت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق وداد بن نيران، إن إدارة الإعلام والتثقيف الصحي شاركت صباح أمس الخميس، في حفل اختتام الشهر التوعوي، الذي أطلق عليه عالمياً الشهر الوردي للتوعية والتثقيف الصحي من مخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية والذي قدمت خلاله مجموعة من المحاضرات والكلمات والأنشطة لمحاربة سرطان الثدي تحت شعار ” لا لسرطان الثدي ” نظمتها مصحة المسرة بمشاركة مجموعة من المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وإدارة الإعلام والتثقيف الصحي بالوزارة استهدفت أكثر من 200إمرأة.

وفي كلمة لإدارة الاعلام والتثقيف بوزارة الصحة قال أنور فرج الله، “ينبغي ألا ّتنحصر التوعية بشهر واحد في السنة وإنما بخطة توعوية شاملة على مدار العام تشارك بها جميع الجهات الحكومية والأهلية”، مشيراً إلى أهمية الإعلام في نشر التوعية الصحية لوسع انتشاره بين جميع الشرائح.

وفي محاضرة للدكتورة ســـعاد الورشـفاني، بعنوان (لا لسرطان الثدي) بينت – الأعراض وطرق الوقاية واهمية الكشف المبكر للسيدات.

واختتم الحفل بحلقة نقاش أدارها الدكتور ابوالقاسم الباروني، والدكتور عماد القريو، تم خلالها بحث دور الجراحة العامة والتشخيص بالأشعة في علاج سرطان الثدي والإجابة على تساؤلات مهمة طرحت من قبل المشاركات.

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