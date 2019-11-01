«الأرصاد» يتوقع تكاثر السحب الممطرة على الشمال.. وطقس معتدل جنوبا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الممطرة مساء اليوم على غالب مناطق الشمال الغربي، وبعض مناطق الشمال الشرقى، تصحبها خلايا رعدية، وتشمل غدا أقصى الساحل الشرقى، وقد تكون غزيرة على الجبل الأخضر، مع احتمال تساقط حبات البرد أحيانا، ما يتسبب فى تشكل السيول وجريان بعض الاودية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، مع ظهور الضباب هذه الليلة وصباح الغد على الجبل الغربي والجبل الأخضر، وتنقشع السحب يوم الأحد على مناطق الشمال الغربى.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية على مناطق الشمال، بينما تكون بين 27 و31 درجة مئوية على أقصى الساحـل الشرقى، وبين 27 و31 درجة مئوية دواخل الشمال الشرقى ومناطق الجنوب.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء تتكاثر بها السحب من مساء اليوم على أغلب المناطق، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصحبها خلايا رعدية، وظهور الضباب أثناء الليل.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

تتكاثر السحب من مساء اليوم على الخليج، وسهل بنغازي، والجبل الأخضر، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحبها خلايا رعدية، وتشمل يوم الغد أقصى الساحل الشرقي، وتكون غزيرة على الجبل الأخضر، مع ظهور الضباب عليه الليل وصباح الغد.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على الخليج، بينما تكون جنوبية معتدلة على الدواخل، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و26 درجة مئوية، وبين 28 و31 درجة مئوية على أقصى الساحل الشرقي والدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و29 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و32 درجة مئوية.

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