اخبار ليبيا الان

المبعوث المالطي الوهمي ينفي تهم التزوير وانتحال الشخصية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم المسؤول الحكومي المالطي المتهم نيفيل جافا طلبا دستوريا يدعي فيه ممارسة مخالفات دستورية ضده في مالطا بعد شهادة ليبيين ضده.

وزعم جافا أن حقوقه قد انتهكت بعد أن أدلى خمسة ليبيين بشهادتهم في جلسة محاكمة لتورطه في قضية تزوير تأشيرات طبية وانتحال شخصية.

الليبيون الخمسة شهدوا بأن جافا طلب منهم دفع أموال طائلة مقابل الحصول على تأشيرات طبية ومنحها بحرية لجرحى الحرب في ليبيا ، ويواجه جافا عقوبة السجن بعد أن انتحل شخصية المبعوث الخاص لرئيس الوزراء المالطي العام الماضي واجتمع بالمجلس الرئاسي في طرابلس الأمر الذي أثار الدهشة في المجتمع الدبلوماسي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك