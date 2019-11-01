المبعوث المالطي الوهمي ينفي تهم التزوير وانتحال الشخصية

قدم المسؤول الحكومي المالطي المتهم نيفيل جافا طلبا دستوريا يدعي فيه ممارسة مخالفات دستورية ضده في مالطا بعد شهادة ليبيين ضده.

وزعم جافا أن حقوقه قد انتهكت بعد أن أدلى خمسة ليبيين بشهادتهم في جلسة محاكمة لتورطه في قضية تزوير تأشيرات طبية وانتحال شخصية.

الليبيون الخمسة شهدوا بأن جافا طلب منهم دفع أموال طائلة مقابل الحصول على تأشيرات طبية ومنحها بحرية لجرحى الحرب في ليبيا ، ويواجه جافا عقوبة السجن بعد أن انتحل شخصية المبعوث الخاص لرئيس الوزراء المالطي العام الماضي واجتمع بالمجلس الرئاسي في طرابلس الأمر الذي أثار الدهشة في المجتمع الدبلوماسي

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