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حول مؤتمر برلين.. الشيباني: يا لسخرية الزمن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استنكر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، عدم دعوة الأطراف الليبية للمشاركة في مؤتمر برلين المرتقب.

وقال الشيباني في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مؤتمر برلين، إقصاء تام لأصحاب القضية وسلب لإرادتهم، الليبيون غير مدعوين للحضور..يا لسخرية الزمن، ما اشبه الليلة بالبارحة … يذكرني ما يجري اليوم بمشروع بيفن سيفورزا عام 1949 مشروع الوصاية على ليبيا التي تقدمت به بريطانيا ورفضه الليبيون وخرجوا في مظاهرات حاشدة حتى تم اسقاطه وعدم قبوله من الامم المتحدة ..عبثا يحاولون،، ستذهب برلين كما ذهبت باريس وباليرمو وابوظبي، ويبقى رهاننا على هزيمة قوى الشر الخارجة عن القانون، واستعادة الدولة”، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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